Milli oyuncular Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar

Ozan Tufan : Stefan Kuntz, herkesi mental olarak yüzde 100 hazırlamak istiyor

"Hoca ile taktikten önce mental konuşmalar gerçekleştirdik"

"Caner ağabey ile daha önce Beşiktaş'ta çalışmıştım. Onu da burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben kendisini çok severim. Bana yaklaşımı her zaman çok iyi. Hocamız hangimize şans verirse, ikimizde elimizden geleni yapacağız."