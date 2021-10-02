Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki...
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki 11. birinciliğini elde etti.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarışı, birinci sırada tamamlayarak, bu yılki 11. birinciliğini elde etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri