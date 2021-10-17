Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'deki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 11. ayağında gerçekleştirilen ikinci yarışta ikinci oldu.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, Arjantin'de 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'ndeki ikinci yarışta mücadele etti.

Can Öncü, yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek, kariyerinin en iyi derecesini elde etti ve bu yıl 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, bir başka Yamaha pilotu Dominique Aegerter ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuca göre Dominique Aegerter, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun Endonezya'daki son ayak yarışları öncesinde şampiyonluğu garantiledi.