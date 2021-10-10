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Milli maratoncu Tubay Erdal, Sofya'da kariyerinin en derecesine imza attı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli maratoncu Tubay Erdal, Sofya'da kariyerinin en derecesine imza attı

Milli atlet Tubay Erdal, Sofya Maratonu'nda ilk sırayı elde etti.

Milli atlet Tubay Erdal, Sofya Maratonu'nda ilk sırayı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tubay Erdal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2.34.30'luk derecesiyle maratonda kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

26 yaşındaki milli maratoncu, Sofya Maratonu'nda ikinci Bulgar Militsa Mircheva'ya (2.35.03) yarım dakikanın üzerinde, üçüncü Kenyalı Lilian Jelagat'a (2: 38: 31) ise 4 dakika fark yaptı.

Tubay, kariyerindeki en iyi dereceyi de 5 dakikadan fazla geliştirdi. Milli atletin daha önceki en iyi derecesi Düsseldorf'ta koştuğu 2.39.44'tü. Tubay, Sofya'daki derecesiyle tüm zamanlar Türkiye kadınlar maraton listesinde ise 6. sıraya yükseldi.

Erkekler yarışında ise 22 yaşındaki Balkan yarı maraton ikincisi Ahmet Alkanoğlu, finişe üçüncü sırada ulaştı. Ahmet, 2.19.47 ile yarışı genel tasnifte kürsüde tamamlamayı başardı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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