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Milli kürekçiler, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli kürekçiler, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Münih kentinde iki gün sürecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve kategorileri şöyle:

JM4- (Genç erkekler dört tek): Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Serkan Erkal, Enver Erman.

JW2- (Genç kızlar iki tek): Aslıhan Naran Akkay, Ruken Ülgey.

JW1x (Genç kızlar tek çifte): Deniznur Serra Baykara.

JM1x (Genç erkekler tek çifte): Eren Efe Kara.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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