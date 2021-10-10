KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Haberler
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KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden Kırıkkaleli milli kick boksçu Mustafa Ayten, İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutmayı ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden Kırıkkaleli milli kick boksçu Mustafa Ayten, İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutmayı ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Uluslararası Dünya Kupası'nda çift sıklette şampiyonluk, Avrupa üçüncülüğü, 9 Türkiye şampiyonluğu ve üniversitelerarası şampiyonluğu bulunan milli sporcu Mustafa, 15-24 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonada büyük erkekler "point fighting" kategorisinde 89 kiloda mücadele edecek Mustafa, bugüne kadar çeşitli organizasyonlarda kazandığı 30'a yakın madalyaya yenisini eklemek istiyor.

"Zahmet olmadan rahmet olmaz"

Mustafa Ayten, AA muhabirine, dünya şampiyonasında hem Kırıkkale'yi hem de Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayacağını söyledi.

Şampiyonada kendisinin ve milli takım sporcularının ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getiren Mustafa, şöyle konuştu:

"İstiklal Marşı'mızı okutmaya ve bayrağımızı da göndere çektirmeye çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Tüm sevenlerimizden dua ve destek bekliyoruz. Şampiyonaya günde çift idman şeklinde hazırlandık. Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü olarak emniyet teşkilatımıza, ilimize ve ülkemize dünya şampiyonluğu unvanını getirmeye gayret edeceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çok çalıştık, ter döktük, emek verdik. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Bizler seferden sorumluyuz. İnanıyoruz ve başaracağız."

Milli sporcu, şampiyonada dünyanın en iyileriyle mücadele edeceklerine dikkati çekerek, "Türk Milli Takımı olarak en iyisini yapacağız. Hedefim, İtalya'da birinci olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak olacaktır." dedi.

"Hedeflerimiz ve rakiplerimiz büyük"

Milli sporcunun antrenörü ve aynı zamanda babası Adem Ayten de şampiyonaya günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını ve ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Allah'ın da terlerini yerde bırakmayacağına inandıklarını aktaran Adem Ayten, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası büyük bir turnuva ve çalışmadan başarılamaz. Hedeflerimiz ve rakiplerimiz büyük. İnşallah biz de çalışmayla, emekle bunu aşacağımıza inanıyorum. Sevenlerimizden de dua bekliyoruz. Sporcumuzla güzel bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah dünya şampiyonasından alacağımız başarıdan sonra İslami Dayanışma Oyunları'nda da güzel bir sonuç almayı amaçlıyoruz. Kick boks branşının 2024 Paris Olimpiyatları'na çağrılması bizim için çok büyük başarı oldu. Bu organizasyonlara katılmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

KIRIKKALE - Milli kick boksçu Mustafa Ayten gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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