SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğizANKARA, (DHA) ? Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda iki altın madalya kazanan milli halterci Daniyar Ismayilov, Avrupa Şampiyonu olduğu ve olimpiyat kotası aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz

ANKARA, (DHA) ? Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda iki altın madalya kazanan milli halterci Daniyar Ismayilov, Avrupa Şampiyonu olduğu ve olimpiyat kotası aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini söyleyen İsmayilov,?Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Burada Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah? diye konuştu.

4 GÜNÜN SONUNDA 12'NCİ MADALYA

Milliler, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4'üncü günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 5'inci gününde ise iki milli sporcu mücadele edecek. 71 kiloda Berfin Altun, 81 kiloda ise Celil Erdoğdu altın madalya için podyuma çıkacak.

SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz
SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz
SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 23:08:18. #1.14#
title