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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Oslo'da devam eden şampiyonada 72 kilo üçüncülük mücadelesinde Buse'nin rakibi Fransız Cynthia Vanessa Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen Buse, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, böylece Dünya Güreş Şampiyonası'nı kadınlar kategorisinde bir bronz madalyayla tamamladı.

İlk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmişti. Milli güreşçi, yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya yenilmişti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

 Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.
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Haber: Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya - Haberler Spor
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