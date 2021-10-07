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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli sporcu Burhan Akbudak, finale yükseldi.

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Haber: Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi - Haberler Spor
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