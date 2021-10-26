Milli dalgıç Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)

ANTALYA (DHA) - MİLLİ dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde, 100 metre dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Rekor sonrası denizde Türk bayrağı açan Ercümen, rekorunu tüm şehitlere ve Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Dalışı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Hakan Gündüz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da izledi.