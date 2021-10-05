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Milli dağcı Tunç Fındık, Ordu'da tırmandığı tepede 10 rota açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli dağcı Tunç Fındık, Ordu'da tırmandığı tepede 10 rota açtı

Milli dağcı Tunç Fındık, Ordu'da dağ sporuna açılan Yoroz Tepesi'ne tırmanarak 10 rota açtı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Milli dağcı Tunç Fındık, Ordu'da dağ sporuna açılan Yoroz Tepesi'ne tırmanarak 10 rota açtı.

Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün davetlisi olarak Ordu'ya gelen dünyaca ünlü milli dağcı Tunç Fındık, Ordu'nun Altınordu ilçesinde dağ sporuna açılan Yoroz Kent Ormanı'nda bulunan Yoroz Tepesi'ne tırmanarak 2 farklı sektörde 2'si geleneksel 8'i boltlu olmak üzere 10 rota açtı.

Kulüp sporcuları tarafından önceden belirlenen ve patika yol açılan kayalarda yapılan çalışma ile Ordu ili ilk kez spor tırmanış rotaları ile tanıştı. Zaman zaman hafif yağış altında geçen çalışmalarda Yıldırım sektörde 4/6+ derecelerde 7 rota, 15-20 yeni rota ilave edilebilecek Ark sektörde ise şimdilik 5+/6 eksi'lik iki rota açıldı.

Kısa bir süre önce bölgesel Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yaz Dağcılık Eğitimi verilen bölgede yeni açılan rotalarla dağcılık sporunun gelişmesi hedefleniyor.

Ordu Dağcılık İhtisas Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, yapılan çalışmaların Ordu dağcılığı için son derece önemli olduğunu, bölgedeki rota çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam edeceğini belirtti. - ORDU

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