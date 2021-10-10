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Milli badmintoncular Bulgaristan'da 5 madalya kazandı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli badmintoncular Bulgaristan'da 5 madalya kazandı

Babolat Bulgaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Babolat Bulgaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da süren organizasyonda 369 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya elde etti.

Tek erkekler kategorisinde Emre Lale bronz, tek kadınlar kategorisinde Özge Bayrak gümüş madalya aldı.

Çift kadınlar kategorisinde Cansu Erçetin ile Yasemen Bektaş ikinci, Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül üçüncü, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem ile Emre Sönmez ikinci oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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