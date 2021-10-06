Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'da gümüş madalya kazandı - Haberler Spor
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Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'da gümüş madalya kazandı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'da gümüş madalya kazandı

Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül'de Peru'nun Lima kentinde başlayan ve 10 Ekim'de sona erecek organizasyonda milli sporcu Erdoğan Akkaya, sıralama müsabakasında elde ettiği 122 puanla gençler Türkiye rekorunu egale edip, final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı atıcı, finaldeki 38 puanlık performansıyla gümüş madalya kazandı.

Trap erkekler kategorisinde yarışan diğer milli sporcu Süleyman Güvercin, sıralama müsabakasını 112 puanla tamamlayıp, final şansı elde edemedi. Üç pozisyon tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci ise sıralama yarışında elde ettiği 1147 puanla gençler Türkiye rekoru kırmasına karşın, finale kalamadı.

25 metre rapid tabanca erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Mustafa İnan'ın müsabakası yarın da devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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