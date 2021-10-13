Milan'ın kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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Milan'ın kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Milan'ın kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın kalecisi Mike Maignan'ın geçirdiği operasyon sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız file bekçisinin sol bileğinin artroskopik muayenesinde bir bağda yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Maignan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve yapılan müdahaleyle skafoid kemiğine vida takıldığı bildirildi.

Fransız file bekçisinin, operasyon sonrasında 6 hafta boyunca dinleneceği ve yeşil sahalardan toplamda 10 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

Milan, Maignan'ı bu sezon başında Fransa'nın Lille takımından transfer etmişti.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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Haber: Milan'ın kalecisi Maignan, 10 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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