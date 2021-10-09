- Miguel Crespo: "Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Trabzonspor maçıyla ilgili, "Maçın zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak. Bu maçta 3 puan almayı çok istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok iyi çalıştıklarını ifade eden Crespo, "Hocamızın isteklerini sahaya yansıtıyoruz. Her gün daha takım ve birlik olmaya çalışıyoruz. Uzun bir yolumuz var. Zor bir lig ve iyi bir sonuçlar almak istiyoruz. Ben aslında tipik bir 8 numarayım. Takımıma hem ofans hem defansta yardım etmek istiyorum. Oyunun hem ofans hem defans ortamında iki yönlü şekilde yardımcı olmak istiyorum. Kendimi rahat hissettiğim pozisyon 8 numara. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir taraftar kitlesi var ve bizde onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz"

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçına değinen Crespo, "Çok önemli bir maç. 3 puan almak istediğimiz bir maç. Maçın zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak. Bu maçta 3 puan almayı çok istiyoruz" diye konuştu.

"Kazanma baskısının olması iyi"

Takıma katılış sürecine ve ilişkilere değinen Miguel Crespo, "Henüz yeni geldim ve dolayısıyla hocamızın benden neler istediğini anlaya çalışıyorum. Muhakkak performansım maç maç artacaktır. Ben de kendimi oynadıkça bulacağım. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama daha iyisini yapabilirim. Transfer sürecim çok çabuk gerçekleşti. Hocanın ilgisi duyunca gurur duydum ve kendisi büyük bir hoca. Gelişimime yardımcı oluyor. Bu kulüpte ve hocamızla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce burada oynamış Portekizli oyuncularla konuşma fırsatı bulamadım. Transfer sürecim hızlıydı. Herhangi bir oyuncuyla konuşma fırsatım olmadı. Hiç şüphe yok ki kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Milli takım hedeflerimden bir tanesi. Burada çok çalışıp milli takımda yer alıp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben asında kazanma baskısının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün gün daha fazla çalışıp kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.