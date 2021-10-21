MHK'de 'tatsız' son

İSTANBUL (DHA) - Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.

Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda dün toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK ve yürütülen sistem her kulübün tepkisini çekerken, Başkan Serdar Tatlı bugün görev yerine gelerek önce 10'uncu hafta maçlarının atamalarını yapıp ardından istifasını yazdı.

Öte yandan Aralık ayında belirlenecek yeni FIFA kokartlı hakemler listesinin de bu süreçte nasıl şekil alacağı merak konusu. MHK'de yaşanan bu 'tatsız' son futbolun içindeki dinamikleri yakından ilgilendirirken TFF Yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alabilmek adına ivedi bir şekilde yeniden toplanması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri