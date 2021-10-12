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Metin Şahin, 6. kez Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Metin Şahin, 6. kez Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi

Metin Şahin, 33 aday arasında en yüksek 3. oyu alarak, 6. kez Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi.

Metin Şahin, 33 aday arasında en yüksek 3. oyu alarak, 6. kez Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 6. kez Dünya Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Genel Kurulu online olarak gerçekleştirildi. 131 delegenin katıldığı genel kurulda Güney Koreli mevcut başkanı Dr. Chungwon Choue bir kez daha başkanlığa seçildi. 17 ismin belirleneceği yönetim kurulu için ise 33 aday yarıştı. Metin Şahin, 33 aday arasında en yüksek 3. oyu olarak 2004, 2005, 2009, 2013 ve 2017'den sonra 6. kez yönetim kurulu üyeliğine seçilme başarısını gösterdi.

Daha önceki dönemlerde 2 olan denetçi yönetim kurulu üyesi sayısı bu dönemde bire düşürülürken, federasyon dış ilişkiler sorumlusu Ali Sağırkaya rakiplerini geride bırakarak üst üste 4. kez bu göreve getirildi. Dünya Taekwondo Federasyon Yönetim Kurulu'nda sadece Türkiye ve Güney Kore'den 2 isim birden yer alabildi.

Şahin: "Hem kendim hem de ülkem için çok büyük bir gurur"

Başkan Şahin, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada sonuçların önemine dikkat çekerek, "Öncelikle taekwondonun en büyük organizasyonuna üst üste 6. kez seçilebilmek hem kendim hem de ülkem için çok büyük bir gurur. Birçok aday ve birçok kriterin olduğu seçimde en yüksek 3. oyu alan kişi olmak şahsımdan öte ülkemize gösterilen itibarın bir göstergesidir. Her zaman söylüyoruz; Türkiye dünya taekwondosunda en büyük söz sahibi ülkelerden birisidir ve olmaya devam edecektir. Sonuçların hem dünya hem de ülkemiz taekwondosuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da yapılan Avrupa Taekwondo Birliği Genel Kurulu'nda Metin Şahin asbaşkanlığa, federasyon başkan vekili Dr. Oktay Duymaz yönetim kurulu üyeliğine ve Ali Sağırkaya da oyunlar komitesi başkanlığına seçilmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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