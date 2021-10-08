Mersinli mohikan sporcusunun hedefi şampiyonluk

MERSİN (İHA) - Mersin'de Mohikan Spor Klübü sporcusu Ali Ataberk Gürbüzcan, İtalya'da 15-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye'yi ve Mersin'i temsil edecek.

Milli Antrenörler Salih Erden ve Kahraman Vangölü gözetiminde İtalya'da düzenlenecek '2021 İtalya Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan Milli Sporcu Gürbüzcan, bu şampiyonadan da birincilik madalyası ile dönmek istiyor.

Mohikan Spor Kulübü Başkanı Salih Erden, 2016 Muay Thai şampiyonu, 2019 Wako Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonu Ali Ataberk Gürbüzcan'ın yine madalya ile döneceğine yürekten inandıklarını söyledi. Gürbüzcan'ın İtalya'da, Mersin'in ve Türkiye'nin adını duyurmak için mücadele edeceğinin altını çizen Erden, kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza attıklarını kaydederek, yerel ve genel idarelerden kulübün ve sporcuların ihtiyacı olan malzemelerin karşılanması konusunda destek beklediklerini ifade etti. - MERSİN

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