Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi
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Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan spor merkezlerinin açılması halinde "normalleşme süreci"nde alınacak önlemleri belirledi.

Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi
15.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:43

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan spor merkezlerinin açılması halinde "normalleşme süreci"nde alınacak önlemleri belirledi.

Yalova'daki bir fitness salonunu ziyaret eden federasyon asbaşkanı Koray Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona kayıtlı 7 binin üzerinde spor kulübünün bulunduğunu söyledi.

Deloitte'un Avrupa raporuna göre fitness endüstrisinin bu kıtada 27,3 milyar avro hacme sahip olduğunu belirten Girgin, "Türkiye, bu 48 ülke arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri. 2020'de 823 milyon avro hacimle 48 ülke arasında Türkiye birinci olmuştur. Fitness endüstrisi, büyük yatırımlar yapılıp açılan spor salonları dışında, eğitim şirketlerinden tutun, sporcu gıdalarına, bunun dışında, ekipman tedarikçilerinden görsel yayıncılara kadar birçok iş kolunu içinde barındırmaktadır." diye konuştu.

Nakit kullanılmayacak, ödemeler temassız kredi kartıyla

Salgın döneminde bağışıklığın öneminin daha da arttığına dikkati çeken Girgin, bu nedenle sporun hayatın bir köşesine mutlaka eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fitness egzersizlerinin bireysel ve partnersiz yapıldığını, fiziksel temasın neredeyse sıfır olduğu spor dallarından biri olduğunu dile getiren Girgin, şöyle devam etti:

"Pandemi kurulunun, fitness salonlarının önümüzdeki haziran ayı içinde açılmasıyla ilgili karar alacağı yönünde duyum aldık. Biz de buna göre birtakım ön hazırlıklar yaptık. Yeni dönemde spor merkezlerine, alışveriş merkezlerinde olduğu gibi 10 metrekare başına bir kişi alınacak. Bu, bir spor salonunun yüz ölçümüyle doğru orantılı olacak. Örneğin 1000 metrekare bir spor merkezine en fazla 60 ila 90 dakikalık zamanlar içinde 100 kişi alınabilecek. Yeni dönemde spor salonu girişinde üye, dışarıda giydiği ayakkabısını değiştirerek içeriye giriyor. Girişte temassız ateş ölçerle vücut ısısı ölçülüyor. Telefonuna gelen barkodla temassız şekilde gişeden geçecek. Bu dönemde nakit para akışını kaldırıyoruz. Üyeler ödemeleri temassız kredi kartıyla yapacak."

Kardiyo cihazlarında birer kişilik boşluk bırakılacak

Girgin, salonda görevli personelin, gelen müşterilere önce hijyen kurallarını anlatacağını, daha sonra soyunma odasına yönlendireceğini aktardı.

Üyelerin soyunma odalarına birer birer alınacağı bilgisini veren Girgin, "Yeni dönemde duş, havuz, SPA gibi alanları kullanmıyoruz. Üyelere, çalıştığı alete havluyu serme, eldiven takma ve maskesiyle sporunu yaptıktan sonra salonda bulunan dezenfektanlarla çalıştığı yeri temizleme zorunluluğu getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Koray Girgin, sosyal mesafe kuralları gereği kardiyo cihazlarının biri dolu biri boş olacak şekilde çalıştırılacağını, fitness ekipmanları arasında ikişer metre boşluk bulundurulacağını belirtti.

Havalandırmanın sürekli çalıştırılacağına, bu sistemin bulunmadığı spor merkezlerinde kapıların, pencerelerin açık olacağına değinen Girgin, "Bunun yanı sıra yeni dönemde klima kullanmaya izin vermiyoruz. Kafeterya gibi alanlarda sıcak satışın dışında oturma izni verilmeyecek. Yeni dönemde gruplar halinde insanlar alındıktan sonra grup değişiminde yarım saat ara verilerek salonumuz yeniden dezenfekte edilecek." ifadelerini kullandı.

Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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