Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan spor merkezlerinin açılması halinde "normalleşme süreci"nde alınacak önlemleri belirledi.

Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi
15.05.2020 04:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 04:12

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan spor merkezlerinin açılması halinde "normalleşme süreci"nde alınacak önlemleri belirledi.

Yalova'daki bir fitness salonunu ziyaret eden Federasyon As Başkanı Koray Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona kayıtlı 7 binin üzerinde spor kulübünün bulunduğunu söyledi.

Deloitte'un Avrupa raporuna göre fitness endüstrisinin bu kıtada 27,3 milyar avro hacme sahip olduğunu belirten Girgin, "Türkiye bu 48 ülke arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri. 2020'de 823 milyon avro hacimle 48 ülke arasında Türkiye birinci olmuştur. Fitness endüstrisi, büyük yatırımlar yapılıp açılan spor salonları dışında, eğitim şirketlerinden tutun, sporcu gıdalarına, bunun dışında, ekipman tedarikçilerinden görsel yayıncılara kadar birçok iş kolunu içinde barındırmaktadır." dedi.

Nakit kullanılmayacak, ödemeler temassız kredi kartıyla

Salgın döneminde bağışıklığın öneminin daha da arttığına dikkati çeken Girgin, bu nedenle sporun hayatın bir köşesine mutlaka eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fitness egzersizlerinin bireysel ve partnersiz yapıldığını, fiziksel temasın neredeyse sıfır olduğu spor dallarından biri olduğunu dile getiren Girgin, şöyle devam etti:

"Pandemi kurulunun, fitness salonlarının önümüzdeki haziran ayı içinde açılmasıyla ilgili karar alacağı yönünde duyum aldık. Biz de buna göre birtakım ön hazırlıklar yaptık. Yeni dönemde spor merkezlerine 10 metrekare başına -alışveriş merkezlerinde olduğu gibi- bir kişi alınacak. Bu bir spor salonunun yüz ölçümüyle doğru orantılı olacak. Örneğin 1000 metrekare bir spor merkezine en fazla 60 ila 90 dakikalık zamanlar içinde 100 kişi alınabilecek. Yeni dönemde spor salonu girişinde üye, dışarıda giydiği ayakkabısını değiştirerek içeriye giriyor. Girişte temassız ateş ölçerle vücut ısısı ölçülüyor. Telefonuna gelen barkotla temasız şekilde gişeden geçecek. Bu dönemde nakit para akışını kaldırıyoruz. Üyeler ödemeleri temassız kredi kartıyla yapacak."

Kardiyo cihazlarında birer kişilik boşluk bırakılacak

Girgin, ayrıca salonda görevli personelin, gelen müşterilere önce hijyen kurallarını anlatacağını, daha sonra soyunma odasına yönlendireceğini aktardı.

Üyelerin soyunma odalarına birer birer alınacağı bilgisini veren Girgin, "Yeni dönemde, duş, havuz, SPA gibi alanları kullanmıyoruz. Üyelere, çalıştığı alete havluyu serme, eldiven takma ve maskesiyle sporunu yaptıktan sonra salonda bulunan dezenfektanlarla çalıştığı yeri temizleme zorunluluğu getiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Koray Girgin, sosyal mesafe kuralları gereği kardiyo cihazlarının biri dolu biri boş olacak şekilde çalıştırılacağını, fitness ekipmanları arasında ikişer metre boşluk bulundurulacağını belirtti.

Havalandırmanın sürekli çalıştırılacağını, bu sistemin bulunmadığı spor merkezlerinde kapıların, pencerelerin açık olacağına değinen Girgin, "Bunun yanı sıra yeni dönemde klima kullanmaya izin vermiyoruz. Kafeterya gibi alanlarda sıcak satışın dışında oturma izin verilmeyecek. Yeni dönemde gruplar halinde insanlar alındıktan sonra grup değişiminde yarım saat ara verilerek salonumuz yeniden dezenfekte edilecek." diye konuştu.

Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Koronavirüs asla yok olmayabilir
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Türkan Şoray Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Mehmet Özdilek Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Spor merkezlerinde federasyon tarafından alınacak tedbirler belirlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:58:27. #1.15#
title