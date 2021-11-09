Spor Merkezi Pandemi Dönemi Kullanım Esasları

Değerli Öğrencilerimiz,

10. 11. 2021 tarihi itibari ile Spor Merkezi kapalı alanları, yürürlükteki Pandemi önlemleri kapsamında rezervasyon sistemi ile kademeli olarak açılacaktır. Hizmete sunulacak Tesislerin kullanımına ilişkin esalar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Hususlar;

Tesisler öğrencilerin kullanıma açık olacaktır. Kullanıcılarda İki aşı zorunluluğu vardır. Kullanıma açılacak tesisler; Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, Stüdyolar, Masa Tenisi Alanı dır. Rezervasyonlar myOZU üzerinden 1 saat üzerinden yapılacaktır. Rezervasyon saatinden 10 dk önce Spor Merkezinde bulunulmalıdır. Spor Merkezi girişte ateş ölçümü yapılacaktır. Haftaiçi Kullanım Saatleri; Fitnes ve Stüdyolar; 09: 00 - 22: 00, Yüzme Havuzu ve Masa Tenisi; 09: 30 - 21: 30. Tatil Günleri Kullanım Saatleri; Fitnes ve Stüdyolar; 10: 00 - 18: 00, Yüzme Havuzu ve Masa Tenisi; 10: 30 - 17: 30 Çalışma Alanları; 13: 00 - 14: 00 ve 17: 00 - 18: 00 saatleri arasında detaylı temizlik sebebi ile kullanıma kapatılacaktır. Spor Merkezi içerisinde Pandemi kurallarına riayet edilecek, aktif spor dışında maske takılacaktır. Spor Esnasında kişisel malzemeler kullanılacaktır. Soyunma Odaları; Girişte ve çıkışta 10 dk. 'lık hazırlanma süresine riayet edilmelidir, Yüzmeye gelen öğrenciler, havuz güvertesinde oluşturulan soyunma alanlarını kullanacaklardır.

Fitnes Merkezi Kullanımı

Rezervasyonlu kullanıcı sayısı 15 tir.

Kürek ve Koşu bantlarında nefes salınımının asgari de tutulması maksadı ile, düşük tempolu çalışılmasına özen gösterilmedir. Kullanıcıların çalışma esnasında, aletlerde ter bırakmamalı, kişisel havlu getirmeleri/ kullanmalıdır.

Stüdyo Alanları Kullanımı;

Her bir stüdyonun maksimum kullanıcı sayısı 2 olarak belirlenmiştir. Çalışma süresince kişisel havlu kullanılmalı, matların üzerinde ter bırakılmamalıdır. Çalışma esnasında stüdyo kapıları kapatılmamalı, açık tutulmalıdır.

Masa Tenisi Alanı Kullanımı;

Üç adet masa hizmet verecektir. Her masada 2 öğrenci rezervasyon yapabilecektir. Beraber oynamak isteyen öğrenciler, aynı numaralı masaya ayrı, ayrı rezervasyon yapmalıdır. Raket ve top ihtiyaçları Spor Merkezinden temin edebilecektir.

Yüzme Havuzu Kullanımı;

Her kulvarda 2 kişi olacak şekilde, rezervasyonlu kullanıcı sayısı toplam 10 olarak belirlenmiştir. Aynı kulvarda yüzen kişiler yanyana durmamalıdır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet