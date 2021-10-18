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Merkezefendi umduğunu bulamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi umduğunu bulamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk 4 haftada beklediği çıkışı yapamadı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk 4 haftada beklediği çıkışı yapamadı.

Ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Denizli ekibi, evinde son olarak kendisi gibi Süper Lig'e yeni yükselen Semt77 Yalovaspor'a 87-73 yenildi.Merkezefendi, haftaya yine evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u çıkış yakalamak için ağırlayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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