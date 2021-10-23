Merkezefendi galibiyet peşinde

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk 4 haftada 1 galibiyet alabilip, 3 kez parkeden boynu bükük ayrılan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u konuk edeceği maçta çıkış arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Afyon Belediyespor, ligde bu sezon şimdiye kadar 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

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