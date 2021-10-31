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Merkezefendi fren yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi fren yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.

Ligde geçen hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u evinde yendikten sonra İstanbul'da Beşiktaş engeline takılan Denizli temsilcisi, 6 maçta 2 galibiyette kaldı. Maçta Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, Lomasz'a yapılan faule itiraz ederken sahaya girdiği gerekçesiyle diskalifiye edildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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