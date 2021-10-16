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Merkezefendi evinde Yalova'ya karşı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi evinde Yalova'ya karşı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Semt77 Yolavaspor'la karşılaşacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Semt77 Yolavaspor'la karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Geçen sezon Merkezefendi'yle birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Yalova temsilcisi de 3 maçta 1 galibiyet aldı.


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