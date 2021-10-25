Merkezefendi'de yüzler güldü

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 yenilginin ardından evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 87-79 yenerek 5 haftada 2'nci galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te moraller yerine geldi.

Mücadelenin ardından hep daha iyiye gitmek için çalışacaklarını söyleyen Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok kalp kırıcı olan iki tane maç oynamıştık. Gerçek gücümüzü ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamıştık. Eksiklerimizi gidermek için çok çalışıyoruz. Önümüzde 25 tane oynayacağımız maç var. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp her geçen gün daha ileriye gitmek için çok çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yardımcılarım da çok iyi iş çıkardılar. Emircan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Eski günlerindeki gibi oynadı, inşallah bu performansını bütün sezon devam ettirir" açıklamasını yaptı.

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