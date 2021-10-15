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Merkezefendi'de başkan Deveciler umut dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Merkezefendi'de başkan Deveciler umut dağıttı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler camiaya umut dağıttı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Başkan Veli Deveciler camiaya umut dağıttı. Ligde 3'üncü haftada Gaziantep'te istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Başkan Deveciler ayağa kalkacaklarını söyleyerek, "Böyle sonuçlar olacak. Bazen kaybedeceğiz ve dersler çıkarıp kısa sürede ayağa kalkacağız" dedi.

Başkan Veli Deveciler, "Önümüzdeki iki hafta üst üste kendi sahamızda önce Yalova, sonra Afyon'la oynayacağız. Bu maçları almamız halinde önemli bir avantaj elde edeceğiz. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibe güvenimiz tam. Onlar mücadeleci ve güçlü, işlerini iyi yapıyorlar. Bu önemli iki maçta, seyircimizle birlikte harika bir atmosfer yaratıp, Denizli'nin kendi sahasında maç kaybetmeyeceğini gösterecekler" diye konuştu.

ŞEHİRDEN İLGİ BEKLİYORUZ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, "Tüm şehrin bu harika takıma gereken ilgiyi göstermesini ve kıymetini bilmesini istiyoruz. En başta birlikte olabilirsek daha sonra başarının tadını da birlikte çıkarabiliriz. Pazar günü tüm dostlarımızı, Pamukkale Spor Salonu'na bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, hep birlikte bu maçları kazanalım" mesajı verdi.


- Denizli

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