Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı

Klasik Otomobil Kulübünün düzenlediği Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, Çırağan Palace Kempinski saray girişi önünde başladı.

Toplam 125 otomobilin katıldığı organizasyonun ilk günü, Karadeniz kıyılarına uzanan özel rotanın tamamlanmasıyla Kemerburgaz'da tamamlandı.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren rallide, 1952-1989 model arası 66 Mercedes-Benz aracın yer alması dikkati çekti.

Toplam 350 kilometrelik parkurda düzenlenen ralli, yarın Fişekhane'de gerçekleştirilecek ikinci etapla son bulacak.

Ödül töreni ve "Cumhuriyet Balosu" ise 31 Ekim Pazar günü Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yaptığı açıklamada, bu yıl hem Cumhuriyet Rallisi'ne destek olmanın hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hem hizmet verdiğimiz otomotiv sektörü hem de klasik otomobillere gösterilen ilgi sebebiyle bu etkinliğe destek veriyoruz. Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri, koleksiyoncular, müze sahipleri, sanatçılar, cemiyet ve iş dünyasından isimleri bu rallide ağırlıyoruz. Elbette klasik otomobillere gönül vermiş herkes Cumhuriyet Rallisi'ne katılım sağlayabiliyor. Ralliye katılan otomobiller arasında en fazla Mercedes-Benz klasiklerinin olması, otomobilin mucidi olan markamızın kalitesini, sürdürülebilirliğini ve ne derece sevildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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