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Menemenspor ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Menemenspor, cumartesi günü Beypiliç Boluspor deplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Menemenspor, cumartesi günü Beypiliç Boluspor deplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Deplasmanda çıktığı 4 maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor ve Altınordu'ya yenilip, Ankaragücü ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Gurbette çıktığı 4 randevuda 4 gol atıp, kalesinde 10 gol gören İzmir temsilcisi, Bolu'da kazanarak ilk kez 2'de 2 yapmak istiyor. Düşme hattındaki Boluspor'un 4 haftadır galip gelemediğini söyleyen Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Rakibin de 3 puana ihtiyacı var. Kolay bir maç olmayacak. Kazanmaya gidiyoruz, 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Evimize galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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