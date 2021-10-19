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Menemenspor hedef büyüttü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor hedef büyüttü

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Yılport Samsunspor'u evinde 3-2 yenerek çıkışa geçen Menemenspor hedef büyüttü.

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Yılport Samsunspor'u evinde 3-2 yenerek çıkışa geçen Menemenspor hedef büyüttü.

Teknik direktör Cenk Laleci, milli maçlar nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirtti. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Laleci, "Takımımın performansından son derece memnunum. Daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Artık seri galibiyetler alıp yukarılara tırmanma vakti geldi" diye konuştu.Menemenspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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