Menemenspor deplasmanlarda kayıp
Menemenspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyetle tanışamadı.
İZMİR (İHA) - Menemenspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyetle tanışamadı. Sahadan 4 kez puansız ayrılan sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü.
Menemenspor, TFF 1. Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İç sahada rakiplerine karşı 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle iyi bir performansa imza atarken, deplasmanda oynadığı müsabakalarda aynı performansı göstermedi. Dış sahada 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4'ünde sahadan puansız ayrılırken, yalnızca Ankaragücü deplasmanında 1 puan elde etti. Menemenspor ayrıca, Altınordu'nun ardından Manisa FK ile beraber deplasmanda en çok gol yiyen ikinci takım durumunda bulunuyor. - İZMİR
Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada
Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok