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Menemenspor deplasmanlarda kayıp

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Menemenspor deplasmanlarda kayıp

Menemenspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyetle tanışamadı.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, TFF 1. Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında galibiyetle tanışamadı. Sahadan 4 kez puansız ayrılan sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İç sahada rakiplerine karşı 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle iyi bir performansa imza atarken, deplasmanda oynadığı müsabakalarda aynı performansı göstermedi. Dış sahada 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4'ünde sahadan puansız ayrılırken, yalnızca Ankaragücü deplasmanında 1 puan elde etti. Menemenspor ayrıca, Altınordu'nun ardından Manisa FK ile beraber deplasmanda en çok gol yiyen ikinci takım durumunda bulunuyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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