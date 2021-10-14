Menemenspor'da Balotelli'nin kardeşi kayıp - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da Balotelli'nin kardeşi kayıp

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Menemenspor'da Balotelli'nin kardeşi kayıp

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, İzmir temsilcisinde bir kez bile kadroya giremedi. Sarı-lacivertlilerin sürpriz bir şekilde 6 Eylül'de anlaştığını duyurduğu Barwuah, bu tarihten sonra oynanan 5 müsabakada da forma giyemedi.

Balotelli, Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüpleri gezdikten sonra bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da Süper Lig'de son haftalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplarken, kardeşi Barwuah'ın henüz hazır olmadığı öğrenildi. Antrenman eksiğini kapatmaya çalışan 28 yaşındaki İtalyan santrforun teknik direktör Cenk Laleci'nin gözüne girmek için yoğun çaba gösterdiği ifade edildi. Balotelli, Barwuah ailesinden 2 yaşındayken evlatlık verilmişti.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Stefan Kuntz Burak Elmas Ozan Tufan Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Gazeteler Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Menemenspor'da Balotelli'nin kardeşi kayıp - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:34:24. #1.12#