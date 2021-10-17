Menemenspor'a evinde yan bakılmıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'a evinde yan bakılmıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'a evinde yan bakılmıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 11 puana ulaşan Menemenspor, deplasman maçlarından 1 puan çıkarırken, evinde ise 10 puan topladı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 11 puana ulaşan Menemenspor, deplasman maçlarından 1 puan çıkarırken, evinde ise 10 puan topladı. Ligde aldığı 3 galibiyeti de taraftarının önünde elde eden sarı-lacivertliler, iç sahada çıktığı 5 maçta sadece 1 kez yenildi. Deplasmanda çıktığı 4 müsabakada sadece Ankaragücü'nden 1 puan koparabilen İzmir temsilcisi, seyircisi önünde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Manisa FK'yı 2-0, Samsunspor ise 3-2 dize getirdi.

Yılport Samsunspor randevusunda sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan stoper Ömer ve penaltıdan rakip fileleri sarsan kaptan Mazlum, 1'inci Lig kariyerlerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Gurbetçi forvet Ahmet Sağat ise gol sayısını 5'e çıkardı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Cenk Laleci, "Galibiyet elde ettiğimiz Samsunspor müsabakasında, oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve iyi oyunlarından dolayı hepsini canıgönülden tebrik eder ve kutlarım" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Okan Bayülgen
Spor Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Derya Yanık Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Menemenspor'a evinde yan bakılmıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:49:43. #1.13#