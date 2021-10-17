Menemenspor'a evinde yan bakılmıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek 11 puana ulaşan Menemenspor, deplasman maçlarından 1 puan çıkarırken, evinde ise 10 puan topladı. Ligde aldığı 3 galibiyeti de taraftarının önünde elde eden sarı-lacivertliler, iç sahada çıktığı 5 maçta sadece 1 kez yenildi. Deplasmanda çıktığı 4 müsabakada sadece Ankaragücü'nden 1 puan koparabilen İzmir temsilcisi, seyircisi önünde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Manisa FK'yı 2-0, Samsunspor ise 3-2 dize getirdi.

Yılport Samsunspor randevusunda sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan stoper Ömer ve penaltıdan rakip fileleri sarsan kaptan Mazlum, 1'inci Lig kariyerlerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Gurbetçi forvet Ahmet Sağat ise gol sayısını 5'e çıkardı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Cenk Laleci, "Galibiyet elde ettiğimiz Samsunspor müsabakasında, oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve iyi oyunlarından dolayı hepsini canıgönülden tebrik eder ve kutlarım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri