Melikgazi Futbol Okulunun öğrencileri kapanış turnuvası yapacak - Haberler Spor
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Melikgazi Futbol Okulunun öğrencileri kapanış turnuvası yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Melikgazi Futbol Okulunun öğrencileri kapanış turnuvası yapacak

Melikgazi Belediyesi, yaz kursları futbol branşında eğitim alan çocuklar için 17 Ekim Pazar günü saat 10.00'da turnuva düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesi, yaz kursları futbol branşında eğitim alan çocuklar için 17 Ekim Pazar günü saat 10.00'da turnuva düzenleyecek.

Çocukları eğlendirmek ve futbol kurslarında öğrendiklerini sergilemek için turnuva düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "8-13 yaş arası çocuklarımıza 4 tesiste yazdan beri futbol okulumuzda eğitim veriyorduk. Kendilerini güzel geliştirdiler. 17 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde yaz futbol kursunda eğitim gören öğrencilerimizle bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Yaz kursu öğrencilerine sportif bir eğitim verilmesi gelecek için çok güzel bir adım" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Evlatlarımız sporla hem bedenen gelişiyor hem de bir disiplin kazanıyorlar. Ben turnuvanın hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum. Önemli olan burada bir netice alınması değil, bu çocukların sosyalleşmesine, birbirlerini tanımalarına vesile olmak" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Futbol Okulunun öğrencileri kapanış turnuvası yapacak

Melikgazi Futbol Okulunun öğrencileri kapanış turnuvası yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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