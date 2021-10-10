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Melikgazi Belediyespor'dan ilk maçında galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Melikgazi Belediyespor'dan ilk maçında galibiyet

1. Lig Erkekler Kategorisi B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, kendi evinde oynadığı müsabaka maçında Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0 yendi.

ŞANLIURFA (İHA) - 1. Lig Erkekler Kategorisi B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı, kendi evinde oynadığı müsabaka maçında Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galibiyetlerinden dolayı voleybol takımı oyuncularını tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Voleybol müsabakası maçları dün başladı. Erkekler 1.Lig B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor voleybol takımımız ilk maçında güzel bir galibiyet aldı. Takımımız Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Melikgazi Belediyespor Kulübümüz bizim emeklerimizi boşa çıkarmıyor. Voleyboldan, basketbola, futbola kadar her alanda başarılı çalışmalara imza atan takımlarımızı yürekten kutluyorum. Spor disiplin demektir. Disiplin ve iyi bir çalışma ile de başarı kaçınılmaz oluyor. Sporcularımız üzerinde emekleri çok olan antrenörlerimize de çok teşekkür ederim. Karşılaşma boyunca centilmence bir oyun sergileyen her iki takımımızı da tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber: Melikgazi Belediyespor'dan ilk maçında galibiyet - Haberler Spor
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