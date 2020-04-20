SPOR Melih İbrahimoğlu Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici
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SPOR Melih İbrahimoğlu Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici

Melih İbrahimoğlu: Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici'Avusturya'da virüsle mücadele iyiye gidiyor''Bireysel çalışmalar yapıyorum''Avusturya'ya konsantreyim, Türkiye'den teklif gelmedi''Iniesta'yı örnek alıyorum''Her Türk futbolcu Türkiye'de...

20.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:45
SPOR Melih İbrahimoğlu Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici

Melih İbrahimoğlu: Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici

'Avusturya'da virüsle mücadele iyiye gidiyor'

'Bireysel çalışmalar yapıyorum'

'Avusturya'ya konsantreyim, Türkiye'den teklif gelmedi'

'Iniesta'yı örnek alıyorum'

'Her Türk futbolcu Türkiye'de oynamak ister'

'Trabzonspor'da oynamak isterim'

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Melih İbrahimoğlu, Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edildiğini belirterek, 'Inter, Werder Bremen, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla ismimin anılması ya da medyaya yansıması gurur verici. Bunları duyunca ya da görünce futbol oynamayı daha çok seviyorum' dedi.

Rapid Wien'in orta sahadaki yıldızı Melih İbrahimoğlu, kariyer hedeflerinden milli takım tercihine, Süper Lig hakkındaki düşüncelerinden idolüne kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'AVUSTURYA'DA VİRÜSLE MÜCADELE İYİYE GİDİYOR'

Koronavirüs salgınına karşı Avusturya'da da büyük tedbirler alındığını anlatan Melih İbrahimoğlu, 'Her ülkede olduğu gibi Avusturya da koronavirüsten çok etkilendi. İlk açıklandığında oranlar bayağı yüksekti. 1.5-2 ay dışarıya çıkmadık. Şu an durum iyi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yine de korku ve panik içinde olan insanlar var. Başbakanın açıklamasına göre virüsle mücadele iyiye doğru gidiyor. Çıkmayalım, evde kalalım, bu beladan kurtulalım' dedi.

'BİREYSEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUM'

Salgın nedeniyle antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğünü söyleyen İbrahimoğlu, 'Koronavirüsten dolayı takım antrenmanlarımız durduruldu. Her takımda olduğu gibi hocamızdan programımızı aldık, evde tek başımıza yapabileceğimiz koşu, açma- germe ve kuvvet antrenmanlarını yapıyorum. Bu programa göre uyku, dinlenme ve beslenme programına uyuyorum. Ailemle de zaman geçiriyorum. Film izleyerek ve oyun oynayarak zamanımı geçiriyorum' diye konuştu.

'INTER, WERDER BREMEN, GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİBİ TAKIMLARLA ANILMAK GURUR VERİCİ'

Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip edildiğini dile getiren yetenekli oyuncu, 'Avrupa takımlarında ismimin duyulması gurur verici. Inter, Werder Bremen, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla ismimin anılması ya da medyaya yansıması gurur verici. Bunları duyunca ya da görünce futbol oynamayı daha çok seviyorum. Bu takımlarla ismim medyada da yer alıyor. Daha çok dikkat ediyor, daha fazla çalışıyorum. Şu an Rapid Wien oyuncusuyum ve daha fazla çalışarak kendimi göstermeye çalışıyorum. İnşallah sonunda büyük hedefe ulaşırım' dedi.

'AVUSTURYA'YA KONSANTREYİM, TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ'

Türkiye A Milli Takımı için teklif almadığına vurgu yapan Melih İbrahimoğlu, 'Şu an Avusturya Milli Takımı oyuncusuyum. Türkiye'den şu ana kadar bir teklif gelmedi. O nedenle Avusturya Milli Takımı'na konsantreyim. İlerleyen zamanlarda Türkiye'den bir teklif gelirse ailem ve menajerimle konuşarak ona göre değerlendirilir' diye konuştu.

'INIESTA'YI ÖRNEK ALIYORUM'

Artık Japonya ekiplerinden Vissel Kobe forması giyen, İspanya ve Barcelona'nın efsanesi Andres Iniesta'yı idol olarak gördüğünü kaydeden genç orta saha, 'Her futbolcunun bir idolü vardır ya da aynı pozisyonda oynadığı için sevdiği bir oyuncu vardır. İyi oyunculardan her zaman kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir tane isim söylemek gerekirse ve aynı pozisyonda oynadığımız için Andres Iniesta'yı çok beğeniyorum. Onun gibi olmak isterim' ifadelerini kullandı.

'HER TÜRK FUTBOLCU TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTER'

Süper Lig'de de forma giymek istediğini belirten İbrahimoğlu, 'Süper Lig'i takip ediyorum. 4 büyük takımın maçlarını ve derbileri izlemek daha çok zevk veriyor. Her Türk futbolcu Türkiye'de oynamak ister. İnşallah olur' şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTERİM'

Trabzonlu olduğu için 61 numarayı giymekten gurur duyduğunu söyleyen Melih İbrahimoğlu, '61 numara giyiyorum. Trabzonlu olduğum için daha özel geliyor ve daha çok seviyorum. Trabzon'a 2-3 kere gittim. Uzun zamandır antrenmanlar ve maçların yoğunluğundan çok tatil zamanımız olmadığından dolayı Trabzon'a gidemiyorum. Ailemi ve tanıdıklarımı gururlandırmak için Trabzonspor'da oynamak isterim' dedi.

KARDEŞİ MÜCAHİT DE RAPİD'DE OYNUYOR

Rapid Wienli Melih İbrahimoğlu'nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu da aynı ekibin U15 takımında top koşturuyor. Mücahit ayrıca, Avusturya U15 Milli Takımı'nda da oynuyor.

SPOR Melih İbrahimoğlu Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla anılmak gurur verici

Kaynak: DHA

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