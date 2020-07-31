SPOR Mehmet Topal Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu
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SPOR Mehmet Topal Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu

SPOR Mehmet Topal Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye olduFutbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuzMustafa AKIN - İSTANBUL DHAMedipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal, Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu derken;

31.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:04

SPOR Mehmet Topal Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu

Futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz

Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA

Medipol Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal, Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu derken; Süper Lig'de bu sayıyı 4 farklı takıma yükseltmek mümkün mü sorusuna, Şu an Kopenhag maçını düşünüyoruz. Avrupa maçlarımız devam ediyor. Ondan sonra her şey nasip kısmet, bakalım zaman gösterecek neyin ne olduğunu cevabını verdi.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçti. Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakaladı. Türkiye'de 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu unvanını kazanarak adını tarihe yazdıran Mehmet Topal, şampiyonluğu üçlemesinin kendisi için de ekstra bir durum olduğunu söyledi.

EVİMİN EN GÜZEL KÖŞESİNDE ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU TABLOYU SAKLAYACAĞIM

Tecrübeli futbolcu, yaptığı akrilik painting çizimlerle büyük başarılara imza atan İsviçreli sanatçı Ersan Kay'a da teşekkür etti. Mehmet Topal'a; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki şampiyonluklarını anımsatan çizim yapan Ersan Kay'ın hediyesini kulüp binası önünde teslim alan Mehmet Topal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Dürüst olmam gerekirse çok duygulandım diyebilirim. Öncelikle burada olduğu için de kendisine sonsuz teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir hediye oldu. Emin olabilirsiniz ki evimin en güzel köşesinde ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Resme baktıkça da her zaman O'nu hatırlayacağım. Yorduk kendisini de bu resim için, hakkını helal etsin, sonsuz teşekkür ederim diye konuştu.

FUTBOL HAYATIMDA ŞUNU ÖĞRENDİM; HİÇBİR ZAMAN NEYİN NE OLACAĞINI BİLEMİYORSUNUZ

Topal, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadın, bu sayıyı 4 farklı takıma yükseltmek mümkün mü sorusuna ise, Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu. Ben futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz. Her zaman her şey olabiliyor. Her şey nasip kısmet, bakalım zaman gösterecek neyin ne olduğunu. Kısmet diyelim. Biz şu an Kopenhag maçını düşünüyoruz. Avrupa maçlarımız devam ediyor. Ondan sonra her şey nasip kısmet şeklinde konuştu.

ERSAN KAY MEHMET TOPAL'I TUVALE YANSITMAK GURUR VERİCİ

Mehmet Topal'a Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki şampiyonluklarını anımsatan çizim yapan ve bunu milli futbolcuya teslim eden Ersan Kay ise DHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Mehmet Topal'la önceden milli takımda da Valencia'da da oynadığı zamanlarda temasımız olmuştu. Bir gurbetçi futbolcu yurt dışında oynadığı zaman bizim için gurur verici bir olay oluyor. Özellikle orada Türkiye'yi temsil ediyor olması bizi gururlandırıyor. Mehmet Topal da başarılı bir şekilde temsil etti bizi. Milli Takım ile Viyana'ya geldiklerinde orada kendisi ile karşılaşmıştık. Tabii önemli olan burada hissiyattır. Buradaki konuşmamızda kendisi için de uygunsa bu tarz bir çalışma yapmak istediğimi söylemiştim. Benim için Mehmet Topal'ı tuvale yansıtmak gurur verici bir durum.

SPOR Mehmet Topal Şampiyonluğu üçlemek benim için ekstra hediye oldu

Kaynak: DHA

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