SPOR Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
SPOR (flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli olduBaşakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptıTecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.
26.08.2019 09:48
SPOR (flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi
Kaynak: DHA