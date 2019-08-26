SPOR Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

SPOR Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

SPOR (flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli olduBaşakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptıTecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

26.08.2019 09:48
SPOR Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

SPOR (flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi

SPOR Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Kaynak: DHA
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