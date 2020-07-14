SPOR Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyor SPOR Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyorTopal, Süper Lig'de 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk futbolcu olacakYaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk...

SPOR Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyor

Topal, Süper Lig'de 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk futbolcu olacak

Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı

21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da oyuncu yok

Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan oyuncu yok

Biyonik adam Mehmet Topal

Milli futbolcu en hızlı iyileşen ve sakatlıklarına rağmen takımını asla yalnız bırakmayan özelliğe de sahip

Uğur Demirkırdı, - Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması durumunda lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu Süper Lig'de başaran ilk ve tek futbolcu olacak. Ligin son 2 haftasına 4 puan önde giren Başakşehir şampiyon olmayı başarırsa; Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirmiş olacak, ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçecek.

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarabilmesi ile birlikte bunun Türk futbolu için bir başka anlamı bireysel bir rekorla süslenecek olması.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine alacak ve bunu Süper Lig'de yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezonun bitimine 2 hafta kala ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 23 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını başarmış olacak.

YAKLAŞIK 40 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK SAYISINDA 2'DE KALDI

Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3'üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı.

Şimdiye kadar Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin'in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı.

İTALYA'DA 6, FRANSA'DA İSE 3 OYUNCU VAR. PREMIER LİG, LA LIGA VE BUNDESLIGA'DA YOK

Bugüne kadar kariyerinde 646 maça çıkan Mehmet Topal'ın yaptığı sadece Türk futbolu için ilk olmakla kalmayacak. Bu başarı Avrupa'nın önde gelen liglerinde de pek az örneği var. Opta verilerine en prestijli 5 ligin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine Bundesliga'da 2 takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil. İtalya Serie A'da ise 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 6 futbolcu bulunurken, Fransa'da ise 3 oyuncu bulunuyor. Bu başarılar ise yıllar öncesine dayanıyor ve 21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da yok.

Avrupa Liglerinde 3 farklı takımla şampiyonluk elde eden isimler, yıllar ve takımları şöyle

İTALYA

GIOVANNI FERRARI

Juventus (1930-31, 1931-32, 1932-33,

1933-34, 1934-35)

Inter (1937-38, 1939-40)

Bologna (1940-41)

FILIPPO CAVALLI

Torino (1942-43)

Juventus (1949-50)

Inter (1953-54)

SERGIO GORI

Inter (1964-65, 1965-66)

Cagliari (1969-70)

Juventus (1976-77)

PIETRO FANNA

Juventus (1977-78, 1980-81)

Verona (1984-85)

Inter (1988-89)

ALDO SERENA

Juventus (1985-86)

Inter (1988-89)

Milan (1991-92, 1992-93)

ATTILIO LOMBARDO

Sampdoria (1990-91)

Juventus (1996-97)

Lazio (1999-2000)

FRANSA

BERNARD GARDON

Nantes (1972-73)

Monaco (1977-78)

St Etienne (1980-81)

PATRICK BATTISTON

St Etienne (1980-81)

Bordeaux (1983-84, 1984-85, 1986-87)

Monaco (1987-88)

ALAIN ROCHE

Bordeaux (1987-88)

Marseille (1989-90)

Paris Saint-Germain (1993-94)

Bu oyunculardan Filippo Cavalli, 1953-54 sezonunda Inter'in şampiyon kadrosunda yer almasına rağmen hiç forma giymemişti. Yine Sergio Gori'nin Inter formasıyla iki şampiyonluk kazandığı 1964-65 ve 1965-66 sezonlarında toplam 10 maça çıktığını, Juventus'la kupayı kaldırdığı 1976-77 sezonunda ise sadece 7 lig maçında görev yaptı. Aynı şekilde Aldo Serena'nın da Milan'la 2 şampiyonluk kazandığı sezonlarda toplam 10 maça çıktı. Son olarak Attilio Lombardo da Serie A'daki son şampiyonluğunu kazandığı Lazio formasını 1999-2000 sezonunda sadece 10 kez terletme imkanı yakalayabilmişti. İtalya'dakinin aksine, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk unvanı kazandığı sezonda takımının formasını az giyen örnek bulunmuyor. Son olarak, Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'de bunu yapabilen tek futbolcu Mosje Temming. DOS'la 1957-58 sezonunda, Feyenoord'la 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında, ve DWS'le 1963-64 sezonunda şampiyon olan Temming, sadece son şampiyonluğunda 24 kez forma giyerken, önceki üç şampiyonluğunun toplamında maça çıkma sayısı sadece 9.

BİYONİK ADAM MEHMET TOPAL

Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın gittiği takıma şampiyonluk götürmesinin yanı sıra bir başka özelliği ise takımı için cansiparane mücadelesi. Ne sakatlık, ne hastalık onu hiç yıldırmadı. Yaşadığı sakatlıklardan sonra emsallerine göre en hızlı sahaya dönme özelliğine de sahip olan Mehmet Topal, deyim yerindeyse bir çok maçta ölümden de döndü.

Özellikle 2 sezon önceki Bursa deplasmanında Fenerbahçe forması ile boynunun üstüne düşen ve kırık tehlikesinden dönen Mehmet Topal günlerce ağrıdan uyuyamamış, 2 kulaktaki kristalleri oynamış ve vertigo nedeniyle günlerce kendine gelememişti. Ancak Topal sıradaki maçta takımı eksik kalmasın diye sahaya çıkmıştı. 34 yaşındaki oyunca ayrıca ameliyatını erteletip o sezonun bitmesini bekleyip Haziran ayında fıtık ameliyatı oldu ve Temmuz'da takımının kampına yetişmişti. Fıtık nüksedince sezon başında yani Ağustos ayında yine ameliyat olup Eylül ayından itibaren maçlara çıkmıştı.

Kaynak: DHA