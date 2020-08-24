SPOR Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
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SPOR Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

SPOR Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaretİlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA) -AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı ziyaret etti.

24.08.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:27

SPOR Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA) -

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Berna hanım transfer meselesi ile ilgilenmeye başladı. İyi bir hoca ile anlaştılar, iyi oyuncularla da anlaşacaklar. Kayseri halkının biraz sabırlı olması lazım dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı kulübün tesislerinde ziyaret etti.

BERNA GÖZBAŞI TRANSFER YASAĞININ KAPALI OLMASI BİZİM OYUNCU GETİRMEMİZE ENGEL DEĞİL

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Transfer yasağı ile ilgili teknik konular olduğu için bekliyoruz. Kimse endişe etmesin. Transfer yasağının kapalı olması bizim oyuncu getirmemize engel değil. Bir kaç ayrıntı kaldı. Bu sene elimiz kalbimizde olmadan maç seyretmeyi diliyoruz diye konuştu.

MEHMET ÖZHASEKİ BERNA GÖZBAŞI, KAYSERİ'NIN KOCAMAN YÜKÜNÜ KALDIRDI

Mehmet Özhaseki ise Kayserispor'a başarılara dileyerek, Allah önümüzdeki sezonda sıkıntılı gün göstermesin. Kayserispor bizim göz bebeğimiz. Kayserisporumuza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Yöneticilik yıllarında en çok zorluk çektiğim yer Kayserispordur. Cami, okul gibi yerlere hayırsever buluyoruz, konu Kayserispor olunca insanlar geri geri gidiyor. Geçen sene Berna Gözbaşı'na başkanlık için gittiğimizde 'siz desteklerseniz elimi taşın altına koyacağım' dedi. Söz verdik o zamandan beri de yaptıklarını biliyorsunuz. Kayseri'nin kocaman yükünü kaldırdı. Takım canlandı, ümitlendik ufak tefek aksilik oldu ama sayın Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti diye konuştu.

KAYSERİ HALKININ BİRAZ SABIRLI OLMASI LAZIM

Kayserispor'un yıllarca başkanlığını yaptığını kaydeden Özhaseki, Hala onursal başkanlık sıfatını taşıyorum. Ben Ankara'da kalıyorum. Ankaragücü'nü seviyorum. Kayserispor ve Ankaragücü bu sene direkten döndü. Çok şükür ikisi de ligde kaldı, sevinçliyiz. Önümüze bakıyoruz. Sıkıntıları masaya yatırdık, rota çizilmişti o yolda ilerleniyor. Berna hanım transfer meselesi ile ilgilenmeye başladı. İyi bir hoca ile anlaştılar, iyi oyuncularla da anlaşacaklar. Kayseri halkının biraz sabırlı olması lazım. Başarılar diliyorum. hep birlikte el birliği ile Kayserispor'u iyi yerde göreceğiz inşallah ifadelerini kullandı.

SPOR Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

Kaynak: DHA

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