Mehmet Özhaseki: Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Ligde her takımın inişi çıkışı oluyor. Biz de son dönemde zorlu rakiplerle oynadık. Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu açısından çok önemli. Bilindiği üzere takımımızın önemli isimlerinden Mensah sezonu kapatacak kadar ciddi bir sakatlık geçirdi. Bugünkü skor onun morali açısından da önemliydi. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi sunmak istiyorum. O haliyle geldi 90 dakika maçı ayakta izledi ve maç sonunda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Duygusal anlardı. Bugünkü galibiyeti hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum."