Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin

 Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

 Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi

Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title