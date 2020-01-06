Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Haberler » Güncel » Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

06.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:02

Medipol ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA () - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya 'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.

TURUNCU LACİVERLİLERDE 6 EKSİK

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Turuncu lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor medipol başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler