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Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u 3-1 yendi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u 3-1 yendi

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Turuncu-lacivertli takım, pazartesi günü göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını Kocaelispor ile oynadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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