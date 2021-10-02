Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu.
Medipol Başakşehir: "Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir : " Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir." - İSTANBUL
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