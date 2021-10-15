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Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu dönemine Beşiktaş galibiyetiyle başladı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu dönemine Beşiktaş galibiyetiyle başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen'den geldi.

Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9'a yükseltti.

İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Okaka 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

Emre Belözoğlu tezahüratları

Medipol Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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