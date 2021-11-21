SPOR Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Çalımbay: Hakemler Sivasspor'a bunu bilerek yapıyor

Sözer: Galibiyeti istedik

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,( Dha ) - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

ÇALIMBAY: HAKEMLER SİVASSPOR'A BUNU BİLEREK YAPIYORLAR

Karşılaşmadan puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalımbay, "Buraya puan ve puanlar için geldik. Beraberliği düşünmem, kazanmak için oynarım. Başakşehir maça iyi başladı. İyi bir grafikleri var. Oyunu bırakmadık. Bize faul vardı ilk golde. Caner'i düşürdüler. İkinciyi yedik. Devreye kadar idare ettik. İkinci yarı iyi oynadık. Çok da güzel pozisyonlar yakaladık ve birini değerlendirebildik. Bu kadar kart görmedim. Maçın hakemini anlamıyorum. Böyle bir golü nasıl vermedi. Rakip oyuncular bile kalecilerine kızıyorlar. Bu hakemler bilerek yapıyorlar. Belki de Sivasspor'a bilerek yapıyorlar. Hakemden çok canımız yandı. Hakemler benim maçımda işi bıraktı, gol attı. Adana Demirspor maçı oynadık adam bizim oyuncumuza yumruk atıyor, hakem göremiyor VAR'a gidiyor vermiyor. Bugün de verilmedi. Kesinlikle bilerek yapıyorlar. Bana kart gösteriyor. Sadece bu gol dedim. Küfür etmedim. Hakemler iyi olsun diyoruz ama ilişkileri çok zayıf. Kulüpler Birliği'nden hakemler için öneri kağıdı geldi ve bize de soruldu. Birinci olarak iletişim ve VAR hakemlerini yazdım. VAR hakemi nedeniyle maçı verdik. İkinci yarı biz bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. İlk yarı istediğimiz gibi değil ama ikinci yarı muhteşem bir maç oynadık" dedi.

"SİVASSPOR İLK 5'TE OLACAK"

Takımı daha iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarına değinen Çalımbay, "Herkesten önce lige başladık. Trabzonspor'a rica ettim Abdullah Avcı'yı aradım ileri tarihte oynayalım dedim. Kabul etmedi. Biz de elendik onlar da elendi. 4 stoperimi sakatlandı. Bu sorunlar yaşanıyor. Geçen sezon aynı sıkıntıları yaşadık. Geçen sezon da böyleydi ve toparlayacağız. Gradel dün geldi, oynatmak zorunda kaldık. 4 büyükler gibi değiliz geniş kadromuz yok. İki adam eksik olunca sıkıntı yaşıyoruz. Sivasspor'a ilk 5'te olacaklar diye söz verdim" diye konuştu.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM HAKEM ARKDAŞLARIN MAÇIN KADERİNE ETKİ ETMESİ"

İlk yarı oyundan memnun olmadığını belirten Çalımbay, "Şok oldum. Benim takımım bu değil. İlk 45 dakika takımımı gördüm ve değiştirdim. İkinci yarı oyun değişti. Bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamıyoruz. İyi bir galibiyete ihtiyacımız var. En çok üzüldüğüm hakem arkadaşlarımın maçın kaderine etki etmesi. Hakemlerin teknik adamları tanıması lazım, kimseye bağırmam, küfür etmem. Hemen kart gösteriyorsun, bu gol diyorum ben. Sivas'ı bazı yerlerde eziyorlar. Önemli bir maçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a bu golü vermesinler de göreyim" ifadelerini kullandı.

SÖZER: GALİBİYETİ İSTEDİK

Alınan galibiyetin önemine değinen Sözer, "Beklediğimiz bir oyun oldu, iyi hazırlık ve ilk 25 30 dakika iyi oynadık Visca ve Deniz yoktu sabır gösterdik. 2-0 öne geçtikten sonra rahatladık. Açık bir maç oldu. İyi savunduk. Galibiyeti istedik. Visca'nın son lig maçından bir sakatlığı vardı. Hem Visca hem de Deniz'i gelecek hafta kadroya alabileceğiz" dedi.

"HER MAÇI DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

Her maçı kazanmak istediklerini belirten Sözer, "Genelde her maçı domine etmek istiyoruz. İlk yarım saat gibi devam etseydik farklı oyun olurdu. Pozisyonları bitiremedik. Bu maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemli 5'te 5 yaptık" şeklinde konuştu.

"TAKIM RUHU ÖNEMLİ"

Takım ruhunun önemine değinen Sözer, "Öncesini yorumlamak istemiyorum. Emre hocanın bir sistemi var. Düşüncesi oyunu domine etmek ve topa sahip olmak. Biz de iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Takım ruhu önemli, devam etmek isteriz" diye konuştu.