Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanın 5'e 3 top kapmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı

Ahmet Çakar'dan ortalığı yıkan iddia! Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı

 Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi

Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi

 Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya

Transfer savaşı çıkacak! Süper Lig'in devleri, Sivas'ın yıldızı için karşı karşıya
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Deniz Akkaya Nihal Yalçın Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Aykut Kocaman Lewis Hamilton Muslera Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:45:57. #1.11#