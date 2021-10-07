Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Üçlü gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın Kocaelispor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı

 Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?

Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?

 Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi

Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Burak Sergen Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Kim Min-jae Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:56:23. #1.12#