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Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından görevini bırakacağını açıklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından görevini bırakacağını açıklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir.

Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

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